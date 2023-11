Stiri pe aceeasi tema

- In județele din vestul și sudul țarii furtuna a facut prapad. Rafalele puternice de vant au doborat copaci, indicatoare rutiere și mai mulți stalpi. In Caransebeș, acoperișul unui bloc a fost smuls și a cazut peste 5 mașini. O intreaga zona din municipiu a ramas fara curent electric dupa ce copacii…

- Furtuna Ciaran a lovit astazi nordul Europei cu vinturi puternice și ploi torențiale, forțind inchiderea aeroporturilor, traficului feroviar și a feriboturilor, precum și a școlilor. Franța, Olanda, Marea Britanie și Irlanda sint afectate de furtuni puternice. Furtuna Ciaran denumita „bomba meteorologica"…

- Loviturile ucrainene au distrus cel puțin patru lansatoare de rachete sol-aer (SAM) rusești situate in teritoriile ocupate in cursul ultimei saptamani, a declarat Ministerul Apararii al Regatului Unit in actualizarea sa de informații din 2 noiembrie.Echipamentul distrus include trei lansatoare S-400…

- Din cauza secetei, tot mai multi fermieri reclama ca nu mai pot sa lucreze pamantul. In unele zone din sud, solul e atat de tare incat echipamentele se strica imediat. Agricultorii sunt nevoiti sa cumpere tractoare si alte utilaje agricole mai puternice.

- Franța: Zboruri anulate de la Paris și Marsilia Sursa articolului: Alerta pentru romanii care calatoresc in Franța, Anglia sau Spania: Grevele transportatorilor fac ravagii, calatorii sunt nevoiți sa-și anuleze planurile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Vijeliile fac prapad la final de vara. La Satu Mare, un acoperiș a fost smuls de vant și doborat peste doua mașini parcate. Furtuni violente au fost in mai multe județe din țara, iar atenționarile meteorologilor s-au extins pentru estul țarii.

- Cristina Vasiu și-a gasit casa distrusa la intoarcerea in țara. Artista și iubitul ei, Catalin, au avut parte de un șoc in momentul in momentul in care au intrat in apartamentul din Romania. Pagubele sunt uriașe iar cantareața spera sa iși rezolve problema pe cale amiabila.

- Multe detalii despre presupusa prabusire a avionului in care a murit seful gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin ”raman necunoscute”, declara joi un purtator de cuvant al Guvernului francez, Olivier Veran, relateaza CNN.”Nu cunoastem inca conditiile in care a avut loc prabusirea. Putem…