Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a identificat aproximativ 81.000 de romani - stat si privat - care obtin lunar peste 25.000 de lei din salarii si venituri asimilate, inclusiv din sporuri si indemnizatii pentru consilii de administratie, potrivit informatiilor obtinute de Profit.ro. Calculul a fost facut in contextul…

- Ministerul Finantelor a identificat aproximativ 81.000 de romani care obtin lunar peste 25.000 de lei din salarii si venituri asimilate, inclusiv din sporuri si indemnizatii pentru consilii de administratie, potrivit informatiilor obtinute de Profit.ro și citate de News.ro. Este vorba atat de angajați…

- Ministerul Finantelor a identificat aproximativ 81.000 de romani - stat si privat - care obtin lunar peste 25.000 de lei din salarii si venituri asimilate, inclusiv din sporuri si indemnizatii pentru consilii de administratie, potrivit informatiilor obtinute de Profit.ro. Calculul a fost facut in contextul…

- Fost ministru al justiției in anii ’90 și fost lider PNL la inceputul anilor 2000, Valeriu Stoica este de parere ca PNL și PSD nu au curajul sa taie pensiile speciale și iși paseaza responsabilitatea. „Partidele sunt pe nicovala opiniei publice și au deasupra mai multe ciocane – ciocanul Comisiei Europene,…

- "Principiul contributivitatii nu trebuie schimbat in niciun fel, dar sa vedem cat se da. (...) Nu poate sa fie pensia mai mare decat salariul - este inacceptabil. Nu se poate sa aduni tu in ultima perioada de activitate toate sporurile, toate plusurile care pot fi adunate legal si apoi calculezi un…

- Presiunile exercitate de USR in Parlament și intreaga retorica intreținuta de opoziție pe subiectul pensiilor a creat panica in diverse instituții publice, generand numeroase intenții de pensionare in Armata, Poliție și Justiție.Chiar daca legislația privind pensiile este inca in dezbatere, iar deciziile…

- Impozitarea pensiilor de serviciu neacoperite de contributii, dar si schimbarea modalitatii de indexare a acestora, sunt doar cateva dintre recomandarile Bancii Mondiale in ceea ce priveste legislatia in domeniu.

- Pensiile speciale reprezinta 10- din cheltuielile cu asistenta sociala din bugetul asigurarilor sociale de stat. a explicat, azi, un secretar de stat din ministerul de Finante. Acesta a aratat ca, in total, aceste pensii – inclusiv cele considerate a fi „militare" – vor consuma 12,4 miliarde de lei.…