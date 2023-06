Finanțarea joaca un rol crucial in dezvoltarea afacerilor antreprenoriale, susțin reprezentanții mediului de afaceri din Constanța și din regiunea de sud-est a țarii care au participat la Conferința “Educație financiara pentru dezvoltarea economica și creșterea afacerilor”, organizata de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA și Ziarul News, sub egida Consiliului Județean Constanța, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultura Constanța (CCINA). Temele de discuție s-au axat pe soluții de finanțare pentru antreprenori, absorbția de fonduri europene,…