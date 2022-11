Stiri pe aceeasi tema

- O nava incarcata cu minereu de fier a eșuat marți pe Canalul Sulina, in zona localitații Partizani, adica in zona in care in 1991 a eșuat nava „Rostock”, a carei epava a restricționat navigația pe Canalul Sulina pana in 2005, cand s-a reușit scoaterea la suprafața a epavei. Nava mineralier „Leon 1”,…

- Ca parte a raspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, Comisia Europeana si statele membre ale UE din vecinatate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina, conform unui comunicat al Comisiei Europene. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esentiale…

- Comisia Europeana, alaturi de tarile vecine Ucrainei, inclusiv Romania, Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Grupul Bancii Mondiale au publicat vineri o declaratie comuna conform careia au mobilizat un miliard de euro pentru culoarele de solidaritate,…

- "Trebuie sa ramanem uniți, solidari, sa sprijinim Ucraina și sa impiedicam extinderea razboiului, in special in partea de sud a Ucrainei, la gurile Dunarii, cu consecința blocarii accesului Ucrainei la porturile de la Marea Neagra", a declarat premierul N

- O veste buna vine de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), care a anunțat ca indicele global al prețurilor produselor alimentare a continuat sa scada și in septembrie. Scaderea s-a produs in ciuda unei ușoare creșteri a cerealelor, care a fost compensata de reducerea…

- „Apreciez initiativa de care au dat dovada Uniunea Europeana si Statele Unite, care au facut eforturi consistente pentru a contracara numeroasele consecinte ale razboiului brutal si ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei.Alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat marți Rusia pentru instrumentalizarea unui razboi al alimentelor și a anunțat ca Romania va continua eforturile de sprijinire a Ucrainei pentru exportul de alimente. Șeful statului a susținut marți la New York o alocuțiune in cadrul Global Food Security Summit,…

