New York Times a achiziționat Wordle

The New York Times luni că a achiziționat Wordle, un site de jocuri de cuvinte. Acesta a avut în ultima perioadă de timp explozie de popularitate. Prețul tranzacției nu a fost dezvăluit. Doar că suma are șapte cifre. Deci sub un milion de dolari. Achiziția va ajuta New York Times să-și extindă conținutul digital, încercând să… [citeste mai departe]