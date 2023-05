Stiri pe aceeasi tema

- Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține noi finanțari de capital de risc printr-un nou fond, de 180 de milioane de dolari, lansat de firma de investiții londoneza Seedcamp, inclusiv cu participarea miliardarului roman Daniel Dines, fondatorul companiei IT UiPath.

- Romania are nevoie de antreprenori tineri, dar și de proceduri simple care sa-i ajute sa-și deschida afaceri cat mai ușor, aici, in țara. Statul pune umarul la finanțare și asigura pana la 200 de mii de lei prin programul Start-Up Nation.

- Peste patru milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului din tara vecina, potrivit datelor Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). Politia de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 66.244 de persoane, dintre care…

- Cineworld a anuntat ca intentioneaza sa atraga fonduri de 2,26 miliarde de dolari, in conditiile in care operatorul britanic de cinematografe are ca obiectiv iesirea din procedura de faliment, transmite BBC. Cineworld, care in septembrie 2022 a solicitat in Statele Unite ale Americii sa intre sub protectia…

- Aproximativ 180.000 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 50.000 de mijloace de transport au trecut, sambata, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari."In data de 25.03.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat…

- Doi romani, soț și soție, au fost arestați in SUA și acuzați de spalarea a 1,4 milioane de dolari, din furturi de bijuterii si diferite escrocherii. Cei doi, spun agenții FBI, ar fi incasat ilegal și 32.000 de dolari ca ajutor social in timpul pandemiei. In urma perchezițiilor din Romania, oamenii legii…

- Startup-ul romanesc de inteligența artificiala Soleadify devine Veridion și obține o finanțare de 6 milioane de dolari pentru a se extinde pe piața din SUA și a dezvolta propria tehnologie AI, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.