Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Fantanele, Jozsef Varga, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi in care a prezentat detalii despre bugetul unitații administrativ-teritoriale pentru anul 2022, precum și despre nenumaratele investiții preconizate pentru anul in curs. Totodata, Jozsef Varga a oferit informații cu…

- Primarul Municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici, informeaza comunitatea locala ca, astazi, s-au depus mai multe solicitari de finanțare din fonduri europene, prin programul PNRR. Astfel, s-au depus cereri de finanțare pentru municipiul nostru, care includ urmatoarele proiecte destinate…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat recent, in data de 11 mai, la emisiunea "Parerea ta" realizata de jurnalista Luminița Avram la Radio Targu Mureș, ca exista un grafic in ceea ce privește activitatea de cosit iarba care crește in zona blocurilor din oraș. "S-a inceput cositul…

- Guvernul a operat unele modificari la microgranturile și granturile de capital de lucru de cate 5.000-120.000 de euro pentru fermieri și antreprenori din sectorul agro-alimentar comparativ cu propunerile inițiale de la ministerul de resort, conform Ordonanței de urgența 61/2022, care cuprinde și lista…

- Consiliul Judetean (CJ) Timis a castigat o finantare cu fonduri europene de aproape 3.000.000 de lei pentru o platforma digitala care va permite un mai bun flux de lucru cu beneficiarii si colaboratorii externi, precum si arhivarea electronica a circa 900.000 de documente, conform Agerpres. Fii…

- Primarul din Sanpetru de Campie, Spiru Serban Craciun, a anuntat, marti, ca un proiect social inedit, prin care se doreste asigurarea cartofilor pentru persoanele defavorizate din comuna, realizat in parteneriat cu Fundatia Buckner din Targu Mures si cu fermieri germani, a fost compromis de un localnic…

- La tragerea suplimentara Joker de sambata, 23.04.2022, s-a caștigat premiul de categoria I in valoare de 3.232.736 lei (peste 653.800 de euro). Biletul norocos a fost cumparat cu doar 10,50 lei la o agenție din Sighetu Marmației, Acesta este cel de-al doilea caștig de categoria I obținut la Joker in…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a fost ales miercuri, 23 martie, cu prilejul unei ședințe de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, in funcția de președinte in exercițiu al Consiliului Regiunii de Dezvoltare. "Fonduri UE semnificative vor fi disponibile in perioada…