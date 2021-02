Finantare de 21 de milioane de lei, pentru o companie agricola din judetul Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- EximBank a acordat, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19 pe care o implementeaza in urma mandatului special primit din partea statului roman, o finantare cu dobanda subventionata in valoare de 21 de milioane de lei companiei Schwab Agro Prod, una dintre cele mai mari companii cu profil agricol…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat un autoturism cautat de autoritațile din Germania. In data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Florin Gardoș (32 de ani) a vorbit despre șansele lui Dennis Man (22 de ani) de a ajunge la o echipa puternica din vestul Europei. „De ce nu? Are calitati si probabil in momentul de fata e cel mai bun jucator din campionatul intern. Si a in forma mare in turul campionatului, Parma a mai luat un roman,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat marti prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru realizarea abatoarelor de capacitate mica din zona montana pana la data de 31 martie 2021, alocarea financiara disponibila fermierilor prin Programul National de Dezvoltare…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN 7, in comuna argeșeana Draganu, cu doua autovehicule (autocamion cu autoutilitara). Șoferul in varsta de 30 de ani al autoutilitarei a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate, iar leziunile produse in urma impactului au dus la decesul acestuia. A fost extras…

- Ieri, 13 decembrie 2020, in jurul orei 20.00, pe strada Principala din localitatea Capalna de Jos, un barbat de 38 de ani, din comuna Botiz, județul Satu Mare, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Adamuș, județul…

- ”Prezenta rectificare bugetara are la baza modificarea surselor de finantare a investitiilor si a cheltuielilor de investitii. Sursele de finantare a investitiilor au fost majorate cu suma de 16,74 milioane lei (131,20%), de la 53,68 milioane lei la 70,43 milioane lei. In structura, sursele de finantare…

- EximBank anunța, luni, ca a coordonat o tranzacție de sindicalizare care asigura prelungirea facilitaților pentru capital de lucru in valoare de 150 de milioane de dolari acordate companiei ALRO Slatina, unicul producator local de aluminiu și aliaje din aluminiu. Capitalul de lucru in valoare…