Stiri pe aceeasi tema

- FINANCIAL TIMES: Alegerile parlamentare din Suedia par sa confirme la guvernare blocul de centru-stanga ● LES ECHOS: Franța iși va anunța noua strategie spațiala ● 10 ani de la caderea Lehman. Ce s-a schimbat de atunci? ● HANDELSBLATT: Apel de urgența al administratorului sistemului feroviar ● LE MONDE:…

- The WEEK (SUA): Cresc amenințarile la adresa președinției lui Trump ● FRANKFURTER ALLGEMENINE WOCHE (Germania): Noua Germanie? ● TENDINȚE (Belgia): Executivii vin la masa ● BILAN (Elveția): Cum sa faci bani dintr-un restaurant ● LE FIGARO MAGAZINE (Franța): Eric Zemmour- Destin francez. Lectura placuta!

- THE FINANCIAL TIMES: Guvernatorul Bancii Angliei ar putea sa-și prelungeasca mandatul pana in 2020 ● LES ECHOS: O fosta innotatoare va pregati Jocurile Olimpice. Romanca Roxana Maracineanu a devenit ministrul Sportului in Franța ● THE GUARDIAN- Noua carte a lui Bob Woodward: Trump conduce la Casa Alba…

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax.In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite…

- Trump a acuzat The Sun de „stiri false" pentru ca nu a prezentat si laudele sale pentru Theresa May: „Nu am criticat prim-ministrul. Am mult respect pentru ea. Nu au fost publicate si laudele mele". In interviul acordat The Sun, Trump declarase ca planul lui May privind Brexitul va „distruge" sansele…

- Numarul britanicilor care au obtinut cetatenie intr-o alta tara din Uniunea Europeana a crescut in urma referendumului privind Brexitul, arata o statistica recenta. Astfel, in 2017, 12.994 de cetateni din Marea Britanie au devenit cetateni ai uneia dintre cele 17 tari membre ale UE la ale…