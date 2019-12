Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care fusesera ranite prin injunghiere in atacul produs in centrul Londrei au murit vineri seara, anunta surse medicale citate de cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Doua dintre persoanele ranite au decedat la spital, au declarat surse din cadrul serviciilor medicale de…

- Scriitorul și regizorul britanic Jonathan Miller, cunoscut pentru emisiunea satirica Beyond the Fringe, a murit la 85 de ani, anunța The Guardian, anunța MEDIAFAX.Jonathan Miller a avut și o cariera de medic, dar a cunoscut celebritatea in anii 60' ca membru al echipei care a realizat Beyond…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul are parghii prin care, unificand mai multe institutii ale statului, acestea sa functioneze mai bine. Turcan a facut referire la infiintarea Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, prin preluarea activitatilor…

- Biblioteca Judeteana „VA Urechia” asigura mai nou interpret mimico-gestual pentru cititori. De asemenea, in interiorul institutiei au fost montate dispozitive pentru ghidarea nevazatorilor, iar pana la sfarsitul lui noiembrie va fi instalat o platforma lift pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.

- Persoanele cu dizabilitați pot primi vouchere pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistative.Pentru a obține bonul valoric, persoanele interesate pot depune la sediul la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba o serie de acte și documente. Prin tehnologii…

- Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca persoanele cu dizabilitați vor primi vouchere pentru achiziționarea unor echipamente moderne. Ea a precizat ca angajatorii care ofera locuri de munca persoanelor cu dizabilitați vor primi subvenție lunara de 2.250 lei, timp de un ...

- Fostul agent al Securitații Naționale a Statelor Unite simte ca este îndreptațit sa primeasca azil în Franța, deși acesta traiește în prezent în Rusia. Ca urmare, Snowden l-a contactat telefonic pe președintele Franței și i-a cerut azil aici, potrivit Sky News.Edward Snowden,…

- Premierul Viorica Dancila a eliberat din funcție mai mulți secretari de stat ai ALDE, potrivit unor hotarâri publicate în Monitorul Oficial. Printre aceștia se numara și Andreea Lambru, secretarul adjunct al Guvernului. Deciziile vin la aproape trei saptamâni de când ALDE a ieșit…