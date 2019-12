Stiri pe aceeasi tema

- Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, si se situeaza in acest an pe locul 32 dupa ce, in 2018, tara a ocupat pozitia 49. "Romania devanseaza, in acest an, alte tari din Europa Centrala si de Est, precum Cehia (locul…

- Black Friday pe Vivre se va desfasura pe parcursul mai multor zile, incepand de joi seara. Pana luni, 18 noiembrie ora 12:00, poti profita de un weekend intreg cu cele mai mici preturi din acest an din toate categoriile disponibile pe site: Mobilier, Textile pentru casa si Covoare, Bucatarie si Decoratiuni,…

- Declarația președintelui Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, conform careia "s-a nascut de partea greșita a Cortinei de Fier" a provocat numeroase reacții în spațiul public. În ce masura este Croația un stat de succes în comparație cu celelalte state din Europa Centrala și…

- Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este tot mai departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%, arata Agerpres. In septembrie 2018, rata inflatiei in zona euro era de 2,1% iar in UE de 2,2%. Cele…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, transmite AFP. Scorul general obtinut…

- Romania are cea mai mica cheltuiala guvernamentala pentru Educație din Uniunea Europeana, procentul alocat din PIB fiind cu 1,8% mai mic decat media blocului comunitar, rezulta dintr-o analiza realizata de Eurostat, institutul de statistica al UE. In 2017, procentul din PIB cheltuit pentru Educație…

- ​În cadrul sedintei Comitetul Executiv UEFA, care a avut loc, marti, la Ljubljana (Slovenia), s-a luat decizia de a se schimba formatul Ligii Natiunilor. În urma acestei modificari, România a urcat în Liga B, anunta frf.ro.Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura începând…

- Comitetul Executiv UEFA a decis azi modificarea formatului pentru Liga Națiunilor 2020 - 2021. Viitoarea ediție va cuprinde 16 echipe in Ligile A, B și C și șapte echipe in Liga D. Echipele sunt alocate in ligi pe baza clasamentului general alcatuit in urma competiției inaugurale. Astfel, naționala…