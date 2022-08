Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al EIT Climate-KIC, organizeaza ediția 2022 a Finalei Naționale a competiției de idei inovatoare ClimateLaunchpad. Evenimentul se va desfașura online, accesand link-ul: ClimateLaunchpad Romania National Final sau poate fi vizionat in direct pe pagina: EIT Climate-KIC Romania. In cadrul finalei, 6 […] The post Finala Naționala a ClimateLaunchpad Romania are loc pe 26 august 2022 appeared first on Gazeta din Vest .