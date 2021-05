Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a anunțat vineri ca anuleaza solicitarea de carantina pentru vizitatorii din Uniunea Europeana, Marea Britanie și Israel care au teste negative pentru coronavirus, in incercarea de a atrage turiști in aceasta vara, anunța thelocal.it. Conform noilor reguli care intra in vigoare…

- Agenția braziliana pentru reglementarea medicamentelor (Anvisa) a respins, luni, utilizarea vaccinului rusesc Sputnik V, motivand prin faptul ca nu exista date suficiente cu privire la acest ser, relateaza Euronews . „Din cauza lipsei de date, conducerea Anvisa a hotarat in unanimitate sa nu recomande…

- Uniunea Europeana (UE) poarta discuții intense cu Statele Unite ale Americii (SUA) pe tema pașaportului de vaccinare anti-Covid-19. Mai exact, trebuie stabilite condițiile in care certificatul european de vaccinare anti-COVID-19 va fi folosit și in SUA. „Suntem in contact cu SUA privind certificatul…

- Chiar ca suntem neam de slugi daca autoritațile statului roman, de la serviciile secrete la cei mai importanți demnitari vor permite noul ”experiment” luat in calcul pentru ”Colonia Romania”. Și pe care Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii par deja sa fi batut palma, in vederea unei finale…

- Alianta Nord Atlantica, alaturi de Uniunea Europeana si de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, asigura cea mai solida protectie de care Romania a beneficiat in intreaga sa istorie, in fata oricaror amenintari la adresa securitatii sale nationale, a afirmat, duminica, ministrul Apararii…

- Proiectul la care lucreaza acum WhatsApp presupune securizarea datelor din iCloud printr-o parola pentru a fi accesate datele salvate in acel loc. Pentru ca vorbim de criptare și de securizarea prin parola, WhatsApp nu va putea sa vada datele, dar nici altcineva care obține acces la ele. Din pacate,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat marți, 2 martie, ca se va intruni pe 11 martie pentru a decide daca va da unda verde implementarii vaccinului Johnson&Johnson in Uniunea Europeana, informeaza agenția France Presse, citata de HotNews . „Comitetul EMA pentru produse medicamentoase de…