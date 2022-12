Finală de vis, Messi de legendă Duminica seara, Argentina a cucerit cel de-al treilea titlu din istorie, invingand deținatoarea titlului, Franța, cu 7-5, dupa loviturile de departajare (2-2 la finalul celor 90 de minute și 3-3 dupa prelungiri). Bronzul mondial a fost cucerit de Croația, 2-1 cu Maroc in finala mica Seara in care Argentina a invins Franța dupa o finala […] Articolul Finala de vis, Messi de legenda apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

