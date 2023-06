Stiri pe aceeasi tema

- Echipa londoneza West Ham United a caștigat a doua ediție a Conference League, invangand in finala, cu 2-1, pe itanienii de la Fiorentina. Toate cele trei goluri au fost marcate in repriza secunda, cu golul victorios in minutul 90. CITESTE SI Nicușor Dan nu intervine in scandalul 'profesori -…

- Poliția ceha a anunțat ca a trebuit sa intervina in forța pentru a restabili ordinea in centrul orașului, unde s-au intalnit ultrașii lui West Ham și ai Fiorentinei, inainte de finala Conference League. Agenții au acționat intr-un bar, unde au operat arestari, trei fani fiind raniți in ciocniri. Finala…

- Saisprezece fani ai clubului italian AC Fiorentina au fost arestati miercuri, la Praga, inaintea finalei Conference League. Ei sunt suspectati ca i-au atacat pe suporterii echipei engleze West Ham United. Politia ceha a anuntat miercuri ca a arestat saisprezece suporteri ai gruparii italiene AC Fiorentina,…

- Regina Conference League se stabilește in aceasta seara! De la ora 22:00, la Praga, Fiorentina joaca impotriva lui West Ham in finala celei de-a doua ediții a competiției. Singurele trofee europene cucerite de cele doua echipe dateaza din anii '60, iar caștigarea Conference League reprezinta pentru…

- Fiorentina - West Ham United, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Conference League, este programat, miercuri, 7 iunie, de la ora 22:00, pe Eden Arena din Praga, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- UEFA a anuntat, luni, arbitrii finalelor competitiilor continentale din acest final de sezon. Finala Ligii Campionilor, Manchester City – Inter, va fi arbitrata, la fel ca finala Cupei Mondiale 2022, de polonezul Szymon Marciniak. Acesta va fi ajutat de conationalii sai Pawel Sokolnicki si Tomasz Listkiewicz,…

- Tragerea la sorti de la Nyon a programat sferturi foarte echilibrate in Europa Conference League . Belgia este singura tara cu doua reprezentante, Anderlecht si Gent. Anderlecht, fosta adversara a formatiei FCSB in faza grupelor, va juca in sferturi contra vecinilor olandezi de la AZ Alkmaar, o alta…