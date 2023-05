Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei patru candidati la alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica in Turcia a anuntat joi ca se retrage din cursa, informeaza AFP, conform Agerpres.Candidat al partidului Memleket (Patria), Muharrem Ince este creditat cu 2 pana la 4% din intentiile de vot in ultimele sondaje de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost prezent sambata, 29 aprilie, la un eveniment, la Istanbul, relateaza AFP, citata de News.ro. In ultimele zile, liderul de la Ankara s-a confruntat cu o gastroenterita din cauza careia și-a intrerupt campania pentru alegerile care vor avea loc pe 14…

- Candidatul unei aliante de opozitie la alegerile prezidentiale din Turcia, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand astfel un tabu major in Turcia.

- Alegerile prezidențiale programate pe 14 mai in Turcia, cu un tur secund pe 28 mai, risca sa provoace o revolta de masa și o atmosfera deloc propice finalei Champions League, fixata pe 10 iunie la Istanbul. „The Road to Istanbul” ar putea fi iarași interzis in preajma disputarii finalei Champions League.…

- Candidatul aliantei opozitiei turce in alegerile prezidentiale, Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand un tabu major in Turcia, informeaza joi AFP, conform Agerpres."Cred ca este timpul sa evoc cu voi un subiect foarte special, foarte…

- Forțele politice turce de opoziție nu au ales un singur candidat la președinția țarii impotriva lui Recep Tayyip Erdogan. Din partea celor mai importante partide de opoziție din Turcia, doi candidați vor participa simultan la alegerile prezidențiale din 14 mai.Potrivit ziarului turc Hurriyet, liderul…

- Dupa o cearta publica, opozitia din Turcia, formata din sase partide, l-a ales pe Kemal Kilicdaroglu pentru a fi candidatul sau unic la alegerile prezidentiale din 14 mai, insa unii spun ca economistul in virsta de 74 de ani nu are carisma necesara pentru a-l putea detrona pe actualul presedinte Recep…