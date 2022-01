Finala aşteptată la Melbourne Rafael Nadal si Daniil Medvedev vor juca maine pentru titlul la Australian Open Spaniolul Rafael Nadal (5 ATP), l-a invins, ieri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini (7ATP) si s-a calificat in finala la Australian Open, primul turneul de Grand Slam al anului. Cu exceptia setului al treilea, in care a inregistrat un puternic reviriment, evolutia ialianului a fost palida.Nadal s-a impus dupa doua ore si 55 de minute. Pentru spaniol este a 29-a finala de Grand Slam din cariera si a sasea la Melbourne. Daca va castiga finala, Nadal va deveni primul jucator din istorie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, va fi adversarul lui Rafael Nadal in finala turneului Australian Open, dupa ce l-a invins, vineri, la Melbourne, pe grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP), cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, in a doua semifinala a competitiei. Rusul a obtinut victoria dupa doua…

- Spaniolul Rafael Nadal, numarul 5 ATP, a opinat ca victoria din semifinalele turneului Australian Open, contra italianului Matteo Berrettini, are o importanta mai mare decat oricare din cele 20 de titluri de Grand Slam din palmaresul sau, transmite EFE, citat de Agerpres. Nadal l-a invins pe Berrettini…

- Rusul Daniil Medvedev (locul 2 ATP) l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas (locul 4 ATP si cap de serie numarul 4), scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open. Meciul a durat doua ore si 30 de minute. In ultimul act, rusul il va intalni pe spaniolul Rafael Nadal. Medvedev,…

- Daniil Medvedev (Rusia), locul 2 ATP, l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 4 ATP si cap de serie numarul 4, scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open, conform news.ro. Meciul a durat doua ore si 30 de minute.Medvedev este a doua oara consecutiv…

- Daniil Medvedev (principalul favorit dupa expulzarea lui Novak Djokovic) s-a calificat vineri în finala de la Australian Open, rusul trecând în patru seturi de Stefanos Tsitsipas (favorit patru). Pentru câștigarea trofeului de la Melbourne, Medvedev se va duela cu Rafael Nadal…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open. Ibericul l-a invins clar in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Nadal (35 ani), campion la Melbourne in 2009 si…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal regreta absenta marelui sau rival Novak Djokovic de la actuala editie a Openului Australiei, dupa ce autoritatile din aceasta tara i-au retras viza jucatorului sarb, chiar daca acest lucru ii ofera ibericului o sansa in plus sa doboare recordul de trofee de Mare Slem,…

- Premierul australian Scott Morrison a amenintat miercuri, 5 ianuarie, ca ii va cere lui Novak Djokovic sa prezinte dovada ca „derogarea medicala” pe care a primit-o pentru a participa la Openul Australiei este justificata. In caz contrar, tenismanul sarb, despre care nu exista informații ca ar fi vaccinat…