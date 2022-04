Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21-25 martie 2022, Banca Nationala a Romaniei in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si OECD/INFE (International Network on Financial Education) a organizat Saptamana Mondiala a Banilor. Reprezentanții BNR din București și intreaga rețea teritoriala au derulat o serie de activitati…

- Consiliul Județean Bacau a fost gazda unei intalniri cu reprezentanții UNICEF, DSP, CAS, DGASPC, ai primariilor Corbasca și Colonești dar și cu medicii de familie din județ. Tema discuțiilor a vizat prezentarea serviciilor oferite in Centrele Comunitare Integrate Colonești și Corbasca- medicale, sociale…

- Depozitarul Central se alatura acțiunilor educaționale și de promovare prilejuite de Global Money Week, oferind gratuit, in saptamana 21-25 martie 2022, serviciul de inregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor de dividende prin virament bancar. Ca in fiecare an, Saptamana Mondiala…

- Reprezentanții PSD din Guvern au avut ideea reluarii unei masuri care in pandemie a ajutat o buna parte din romani, dandu-le o gura de oxigen financiar prin posibilitatea suspendarii pe termen limitat a ratelor bancare – scrie hotnews.ro. Oficialii BNR au declarat vineri pentru HotNews ca la Banca Naționala…

- Cand John Dewey mi-a spus ca ,,educația nu este pregatirea pentru viața, educația este viața insași”, am avut sentimentul ca aceste vorbe pot inlocui toate capitolele din pedagogia lumii care-mi vorbesc despre importanța Educației, Invațamantului. Natura ne aseamana, educația ne deosebește. Privind…

- O poza, mai multe zvonuri, un canal de socializare, lipsa de reacție a autoritaților – au fost suficiente pentru ca in decurs de cateva zeci de ore o țara sa fie sub asediul panicii și sa devina propria victima a acțiunilor sale. Aceasta situație arata cat de puternice sunt rețelele de socializare,…

- „In primul rand, provocarea imediata este data de preturile la energie. Au fost gasite cateva solutii pe termen scurt, dar ele nu sunt de ajuns. Compensarea unei parti din factura rezolva problema cateva luni de zile, nu rezolva problema pe termen lung. In continuare sustin un pact sau un program de…