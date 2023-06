Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul de opera „Adriana Lecouvreur” de Francesco Cilea incheie stagiunea 2022-2023 a Operei Naționale Romane din Timișoara. Reprezentația va avea loc vineri, 30 iunie, de la ora 19.00.

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…

- Chitaristul Steve Hackett, membru al celebrei trupe Genesis, va concerta la Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in seara de 20 iunie 2023, alaturi de trupa Djabe, in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul.

- Gala UNITER 2023 a fost dedicata lui Victor Rebengiuc. Ajuns la 90 de ani, artistul cu o cariera impresionanta, ce se intinde pe aproape 7 decenii, a primit premiul pentru ”Cel mai bun actor”. Silviu Purcarete a fost ales ”cel mai bun regizor”. Printre cei care au urcat pe scena s-au numarat Marcel…

- Parcul Prieteniei a+ din vecinatatea companiei Antibiotice a devenit si anul acesta loc de distractie, voie buna si petrecere pentru copiii din comunitate si ai angajatilor, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. Momente de magie, dans, experimente distractive, picturi pe fata si desene pe asfalt,…

- ACSO Filiași o va intalni sambata, de la ora 17.30, in Valea Domanului, pe CSM Reșița. Partida conteaza pentru manșa a doua a barajului de promovare in Liga 2 și pornește de la scorul de 2-2, rezultat inregistrat miercuri, la Filiași . Antrenorul formației ACSO Filiași , Victor Naicu, nu va putea conta…

- Spectacolul "The Infernal Comedy/ Comedie infernala", avandu-l ca protagonist pe celebrul actor american John Malkovich, va fi prezentat la Timisoara, pe 20 si 21 iulie, de la ora 19.00, la Teatrul National.Dublu nominalizat la Oscar, la Globul de Aur si pentru premiile BAFTA, actorul a jucat in…

- Un eveniment de amploare, conferința „Smart Diaspora 2023 – diaspora in invațamant superior, știința, inovare și antreprenoriat”, s-a deschis luni seara, la Timișoara. Printre invitați s-a aflat și premierul Nicolae Ciuca. In cadrul conferinței vor avea loc 38 de workshop-uri.