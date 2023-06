Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, de la ora 18.00, la Carani va avea loc finala Cupei Romaniei, la nivelul judetului Timis. In ultimul act al competitiei s-au calificat Timisul Sag si Vointa Masloc. Suporterii echipei din Sag sunt asteptati la meci, primaria punandu-le la dispozitie microbuze pentru deplasare. Timisul Sag…

- David Popovici a incheiat Cupa Romaniei cu o cursa in proba de 200 metri liber. El a inotat doar in serii pentru ca antrenorul Adrian Radulescu i-a sugerat sa-și ia cateva zile libere. „O sa plec intr-o scurta vacanța 1-2-3 zile, domnu Adi mi-a propus, mie nu mi-ar fi venit ideea, așa ca am inotat doar…

- Sambata de la ora 11 s-a jucat pe arena din Jucu faza finala a Cupei Romaniei la fotbal, faza județeana. Dupa ce a trecut pe rand, de Sperannta Rromi 2016 Mociu, Avantul Bizonii Recea Cristur, Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca, echipa Vulturul 2020 Mintiu Gherlii a intalnit in ultima etapa formația…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a caștigat Cupa Romaniei pentru al doilea an la rand, dupa o finala dramatica in care a infruntat Universitatea Cluj. Meciul a fost decis dupa 14 lovituri de departajare. Presa din Ungaria a acordat spații importante acestui eveniment și a aplaudat succesul formației patronate…

- "Incheiem un sezon extrem de greu, care ne-a adus atat bucurii cat și dezamagiri. Ultimul meci al acestui sezon s-a consumat in aceasta seara, in finala Cupei Romaniei, unde voleibalistele noastre s-au confruntat cu CSM Lugoj. Nu caștigam aceasta partida insa oferim tuturor celor prezenți, atat in sala,…

- CSM Lugoj a caștigat Cupa Romaniei, invingandu-le la rand pe campioana și vicecampioana Romaniei A treia clasata in campionat, CSM Lugoj a avut doua zile incredibile in Pitești Arena, acolo unde s-a desfașurat Final Four-ul Cupei Romaniei. ...

- Au inceput sezonul castigand in premiera Supercupa si l-au incheiat adjudecandu-si Cupa Romaniei. Intre timp, Lugojul a jucat o finala europeana, Challenge Cup si a obtinut bronzul national! Ele sunt supercampioanele Banatului, fetele minunate de la CSM Lugoj. In marea finala a Cupei Romaniei, echipa…

- CSM Constanța a invins-o pe Dinamo, scor 34-32, in sferturile de finala din Cupa Romaniei la handbal masculin. A fost primul eșec intern suferit de trupa lui Xavi Pascual in actuala stagiune. Suporterii constanțeni ar trebui sa regrete ca n-au umplut Sala Sporturilor „Simona Amanar”. Puțin peste 1.000…