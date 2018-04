Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-15 aprilie 2018, la Sibiu va avea loc turneul semifinal de volei, la categoria Speranțe, iar șase formații vor lupta pentru cele doua locuri care duc al turneul final. Componenta seriei a III-a este urmatoarea: CS Dacia Mioveni 2012, CSS Sibiu, CSS Lugoj, CS Ocna Mures, CS Victoria Nadlac…

- Echipa pregatita de profesorul Dorin Varșandan a fost repartizata in grupa de la Sibiu, alaturi de gazdele de la CSȘ, CS Dacia Mioveni, CSȘ Lugoj – marea rivala -, CS Ocna Mures și CS Power Volley CSM Baia Mare. Turneul va avea loc pe Cibin in perioada 13-15 aprilie. Se vor califica pentru…

- Astazi de la orele 9:00, la sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier din Sighet a inceput faza semifinala a CN de minivolei feminin. La turneu sunt prezente 6 echipe, fiecare din ele fiind aici cu gandul la calificarea in faza superioara a competitiei. Alaturi de echipa gazda CSS Sighet - antrenor…

- In perioada 30 martie - 1 aprilie sub egida Federatiei Romane de Volei se vor desfasura etapele semifinale din cadrul diviziei de minivolei feminin. FRV a hotarat impartirea celor 24 de echipe in 4 serii, in fiecare serie existand o echipa care organizeaza turneul. Seria a IV-a este compusa din echipele…

- Voleibalistele de la Penicilina Iasi joaca astazi la Lugoj, in compania formatiei locale CSM de la ora 18,30. Obiectivul echipei antrenate de Rares Puni este victoria, dar meciul se anunta foarte dificil, gazdele incepand sa viseze la play-off. Colac peste pupaza, cele doua basarabence ale Penicilinei,…

- Echipa de minivolei a CS Ocna Mures a obtinut doua victorii in turneul al treilea din seria H a Campionatului National de Volei – Divizia Minivolei, care s-a desfasurat la Blaj, obtinand calificarea la turneul semifinal.

- Colegiul National Brediceanu din Lugoj face performanta pe linie. Dupa ce in ultimii ani au reusit sa obtina premii la diverse discipline datorita unor elevi foarte bine pregatiti, profesorii de la ”Bredi” nu lasa garda jos nici la sport. Elevele Colegiului National “ C. Brediceanu “ au participat vineri…