- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat vineri sprijinul pentru președintele Republicii Moldova , Maia Sandu, fata de "tentativele de destabilizare" din țara, a anuntat Palatul Elysee. In cadrul unei convorbiri telefonice, seful statului francez a salutat de asemenea "eforturile" de reforma…

- Momente delicate in Franța, unde protestele devin din ce in ce mai violente. Presedintele francez Emmanuel Macron ameninta cu dizolvarea Adunarii Nationale, Camera inferioara a Parlamentului francez, in cazul respingerii proiectului de lege al pensionarii joi, potrivit unor surse, relateaza BFMTV.…

- Senatul francez a adoptat noaptea trecuta, dupa 10 zile de dezbateri aprinse, controversata reforma a pensiilor. Au fost peste 100 de ore de dezbateri, s-au discutat 8.900 de amendamente la varianta guvernului. Intre altele, varsta de pensionare va crește de la 62 la 64 de ani.

- „Uniunea Europeana nu va accepta niciodata ca Rusia sa-i amenințe securitatea, a spus marți președintele Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen, intr-un discurs in fata Parlamentului canadian vizand consolidarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit AFP. Intre timp, președintele american Joe Biden și…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor "mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia" ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei, informeaza sambata AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri faptul ca omologul sau francez Emmanuel Macron, acuzat ca nu este in fruntea sprijinului pentru Ucraina, "s-a schimbat" si a apreciat ca increderea este "reala astazi", potrivit unui interviu publicat de cotidianul francez Le Figaro, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi miercuri seara la Paris, unde se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Palatul Elysee, confirmand o informatie difuzata anterior de postul BFMTV si de radioul public francez France Info, transmite Agerpres.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca o eventuala aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Rusia ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenario”, relateaza AFP. Șeful statului francez se poate așteapta la noi critici