- Formatia Valencia a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Espanol Barcelona, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Spaniei. Valencia a deschis scorul prin Alderete, in minutul 51.In minutul 82, de la gazde a fost eliminat Hugo Duro. Espanol…

- Rayo Vallecano a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Espanyol, in etapa a XVI-a a campionatului LaLiga, potrivit news.ro. A marcat: Cabrera '54 (a). Alte rezultate inregistrate duminica: Elche - Cadiz, scor 3-1;Citește și: Ex-demnitarul Costoiu…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Real Sociedad, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei, conform news.ro. Golurile au fostt marcate de Vinicius Junior ’47 si Luka Jovic ’57. Vinicius Junior a devenit sambata primul jucator…

- Real Madrid a revenit pe prima poziție în clasamentul din La Liga, dupa ce s-a impus duminica, cu scorul de 4-1, pe terenul echipei Granada. Partida a avut loc în etapa a a 14-a a campionatului spaniol de fotbal.Pentru Real au marcat Asensio ('19), Fernandez ('25), Vinicius Junior…

- Atletico Madrid s-a impus fara probleme, duminica, pe Wanda Metropolitano, scor 3-0, în fața echipei Betis Sevilla. Meciul a contat pentru etapa a XII-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Carrasco (’26), Pezzella (’63, autogol) si Joao Felix (’80).În…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Elche, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Spaniei. Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 63, cand a fost eliminat Guti. Real Madrid a inscris prin Vinicius Junior, in minutele…

- Formatia Valencia a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Real Mallorca, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile lui Rodriguez ’32 si Diakhaby ’39 (autogol). In minutul 55, de la Mallorca a…

- ​Atletico Madrid s-a impus acasa, sâmbata seara, cu scorul de 2-0, în fața celor de la FC Barcelona, într-un meci din etapa a opta din La Liga.Lemar a deschis scorul în minutul 23, iar Luis Suarez, care a fost îndepartat de catalani, a marcat în minutul 44.Astfel,…