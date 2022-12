Stiri pe aceeasi tema

- Intre 29 decembrie 2022 și 2 ianuarie 2023, Timișoara se va bucura de Festival of Lights, un spectacol de lumini, proiecții artistice, artificii și jocuri de lasere. Capitala Banatului devine Capitala Culturala Europeana a anului 2023.

- Elevii Școlii Gimnaziale ,,Academician Haralambie Mihaescu" Udești au susținut luni un program artistic, ocazie cu care au cantat colinde din zona, au interpretat o sceneta, au recitat poezii și cantece de Craciun, precum și uraturi și dansuri tematice. Programul artistic surpriza a fost ...

- Elevii de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir au reușit sa stranga peste 4.100 de lei la tradiționalul spectacol caritabil „Arata ca iți pasa”, organizat vineri 16 decembrie 2022, in sala de festivitați a Centrului Cultural din localitate. „4.162 lei au fost stranși la tradiționalul spectacol…

- LIVE VIDEO: 1 Decembrie 2022 la Alba Iulia. Focuri de artificii de zi in Cetatea Alba Carolina. Spectacol tricolor pe cer Ziua Naționala, 1 Decembrie, Alba Iulia: Imediat dupa slujba de Te Deum cu ocazia Zilei Naționale, de la Catedrala Incoronarii, cerul Cetații este animat cu focuri de artificii de…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii la evenimentele pregatite pentru 1 Decembrie - Ziua Naționala a Romaniei, in Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii.

- 1 DECEMBRIE 2022, la Alba Iulia. PROGRAMUL FINAL al manifestarilor de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Parada militara, concerte și foc de artificii 1 DECEMBRIE 2022, la Alba Iulia. PROGRAMUL FINAL al manifestarilor de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Parada militara, concerte și foc de artificii Ca in fiecare…

- Muzeul Olteniei Craiova organizeaza in colaborare cu Ansamblul Folcloric „Maria Tanase” Craiova, in weekendul 26-27 noiembrie, in incinta Centrului Comercial Auchan Electroputere Parc (Craiova, Calea București nr. 80), o sarbatoare a cantecului și costumului popular romanesc, o fila din istoria și lumea…

- PROGRAM 1 Decembrie 2022, de Ziua Naționala, la Alba Iulia. Parada militara, masa populara, concerte și focuri de artificii Reprezentanții Primariei Alba Iulia au anunțat programul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei – pe 1 Decembrie 2022. Festival de Romania® 2022 – Programul…