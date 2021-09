Fimul ”Imaculat”, succes românesc la Festivalul de Film de la Veneția. A fost recompensat cu două premii Fimul ”Imaculat” a obținut doua premii la Festivalul de Film de la Veneția. Pelicula de debut a lui George Chiper-Lillemark si a Monicai Stan a fost recompensata cu doua premii – pentru regizori aflați la debut – „Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future”, precum și premiul principal al secțiunii – „Giornate degli Autori Director’s Award”. De asemenea, autoarea Monica Stan a primit un premiu privat pentru cel mai bun scenariu intitulat „Autrici under 40” din partea „Venezia a Napoli. Il cinema esteso” ”Imaculat”, succes romanesc la Festivalul de Film de la Veneția Din distributia filmului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

