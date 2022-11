Filosoful Mihai Șora a ajuns la borna cu numărul 106: „Anul viitor intru la școală” Filosoful și scriitorul Mihai Șora a ajuns la respectabila varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, filosoful se ține și de glume. Și-a postat pe Facebook o poza cu cifra 6 și textul: „Anul viitor intru la școala”. Nascut in 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora implinește, astazi, varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, el și-a postat o imagine cu un balon imens in forma de 6: In ultimii ani, Mihai Sora a fost activ in viața civica. A stat alaturi de copii la orele de caligrafie, s-a implicat in strangerea de fonduri pentru construirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Mihai Șora a implinit 106 ani, ocazie cu care a facut o postare pe pagina sa de pe Facebook care a adunat, in cateva ore, aproape 9.000 de comentarii și 400 de distribuiri. „Buna dimineața, copii! Daca e luni, il luam pe 6 in brațe… tradiționala poza cu balon. P.S. Anul viitor intru la școala”, a fost…

