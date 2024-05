Stiri pe aceeasi tema

- Filmul romanesc „Trei kilometri pana la capatul lumii”, selectat in competitia oficiala pentru Palm D’or la Festivalul International de Film de la Cannes, a castigat vineri seara Queer Palm, un premiu alternativ acordat in fiecare an la Cannes unui lungmetraj care abordeaza „personaje sau tematica LGBT”,…

- Trei kilometri pana la capatul lumii a avut vineri premiera internaționala in Competiția Oficiala a celei de-a 77-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Filmul regizat de Emanuel Parvu a fost proiectat in cea mai mare sala din Palais des Festivals – Grand Auditorium Louis Lumiere,…

- Intre zilele de 14 si 25 mai 2024 are loc ediția cu numarul 77 a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul competiției principale este prezidat de regizoarea si actrita americana Greta Gerwig, iar ceremoniile de deschidere si de inchidere vor fi gazduite de actrita franceza Camille Cottin, scie Agerpres.

- Pelicula "Trei kilometri pana la capatul lumii", regizata de conf. univ. dr. Emanuel Parvu, de la Facultatea de Arte din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, a fost selectata in competitia oficiala a celei de a 77 a editii a Festivalului International de Film de la Cannes, care va avea loc in…

