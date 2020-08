Filmul protestelor de la sfârșitul lunii iulie: Ce au cerut atunci agricultorii Pe 29 iulie, mai mulți agricultori din raioanele Caușeni și Ștefan Voda au protestat la ieșirea din orașul Caușeni pentru a fi auziți de autoritați. Ei au ieșit cu tractoarele in drum și au blocat șoseaua Chișinau-Caușeni. Antreprenorii au fost afectați de seceta și inghețurile de primavara și s-au plans ca statul nu-i ajuta. Intr-un final, la discuții cu ei a venit ministrul Agriculturii, Ion Perju, care le-a promis ca timp de 7 zile va veni cu soluții pentru ca agricultorii sa poata depași aceasta situație dificila. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

