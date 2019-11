Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula documenteaza povestea unor femei traficate din Nigeria la Viena pentru prostitutie. Este pentru a doua oara cand Academia de Film Americana respinge o productie in care se vorbeste limba oficiala si anume engleza, dupa ce pelicula ''Lionheart'', propunerea Nigeriei, a fost recent respinsa din…

- „Joy”, propunerea Austriei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, acordate de Academia americana de film (AMPAS), a fost descalificat pentru ca cea mai mare parte a dialogului este in limba engleza, potrivit news.ro.Regulile Academiei…

- „Joy”, propunerea Austriei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, acordate de Academia americana de film (AMPAS), a fost descalificat pentru ca cea mai mare parte a dialogului este in limba engleza.

- Academia Americana de Film (AMPAS) a descalificat „Lionheart“, propunerea Nigeriei pentru o nominalizare la categoria Cel mai bun lungmetraj international a premiilor Oscar 2020, pe motiv ca are prea mult dialog in limba engleza. Primind numeroase critici dupa decizie, AMPS a revenit cu precizari.

- Academia americana de film (AMPAS) a descalificat „Lionheart”, propunerea Nigeriei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, pentru ca are prea mult dialog in limba engleza, scrie LA Times.

- Filmul propus de Nigeria pentru o nominalizare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar nu va putea sa participe la categoria "cel mai bun lungmetraj international" deoarece este vorbit majoritar in limba engleza, motiv pentru care Academia Americana a Artelor si Stiintelor Filmului a descalificat…

- Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii l-a desemnat pe regizorul Robert Dornhelm ca ambasador al Timișoarei 2021. Regizorul, nascut in 17 decembrie 1947 la Timișoara, a emigrat in Austria in 1961, unde a studiat la Academia de Film de la Viena. In prezent traiește…

- O cursa Blue Air de pe ruta Bucuresti - Stuttgart a aterizat de urgenta, vineri dimineata, la Viena, dupa ce un pasager roman a batut o stewardesa. Compania a confirmat incidentul. Imediat ce aeronava a aterizat in capitala Austriei, un echipaj al politiei a urcat la bord si l-a retinut pe cetateanul…