Filmul „Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă”, în continuare pe primul loc în box office-ul românesc de weekend Filmul „Omul-Paianjen: Niciun drum spre casa/ Spider-Man: No Way Home”, regizat de Jon Watts, a ramas in fruntea box office-ului romanesc de weekend. Al treilea lungmetraj din serie cu Tom Holland in rol principal a generat, in al cincilea weekend de la premiera, 683.403 de lei, adunand in total in Romania 11.371.468 de lei, potrivit cifrelor publicate de Cinemagia. In acest nou film, Spider-Man se intalneste cu personajele negative din francizele anterioare: Doctor Octopus, jucat de Alfred Molina, de Electro (Jamie Foxx) si de Green Goblin (Willem Dafoe). Pe locul doi in topul romanesc se mentine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

