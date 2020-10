Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul politic „The Man Standing Next”, regizat de Min-ho Woo, este propunerea transmisa de Coreea de Sud pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2021.Actiunea filmului este plasata in perioada in care tara se afla sub dictatura militara.…

- Documentarul „Colectiv”, in regia lui Alexander Nanau, este propunerea Romaniei la premiile Oscar 2021, secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional”, anterior numita “Cel mai bun film strain”, conform Centrului Național al Cinematografiei. Este prima oara cand un documentar este propunerea Romaniei…

Drama „A Sun", regizata de Chung Mong-hong, este propunerea Taiwanului pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international" a premiilor Oscar 2021, potrivit news.ro.