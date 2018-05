Stiri pe aceeasi tema

- „Am facut declaratii, atat. Am traversat linia continua. Atat. M-au testat din nou. A iesit 006 si aseara 005. Stateau la panda”, a declarat Ilie Nastase. Intrebat daca are o problema cu consumul de alcool, asa cum ar fi sustinut sotia sa Brigitte Sfat, cu care se afla in divort, fostul…

- Ilie Nastase, doua dosare penale intr-o zi Ilie Nastase. Foto: Agerpres. Fostul tenismen Ilie Nastase a fost prins din nou de politisti, de aceasta data în timp ce conducea fara permis un scuter, plecând de la Spitalul Floreasca, au declarat, pentru AGERPRES, responsabili din Brigada…

- Ilie Nastase a venit vineri la Spitalul Floreasca, acuzand ca are rani la maini din cauza catușelor dupa incidentul de azi dimineața. Imediat dupa ce a plecat de la spital, fostul tenismen a fost ridicat de polițiști dupa ce ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului.Amintim ca Ilie Nastase…

- Mașina rasturnata in urma unui accident pe bulevardul Bucureștii Noi din Capitala. Autoturismul s-a dat peste cap, dupa ce s-a ciocnit de un alt vehicul, intre Pajura și Depoul Chitila, pe sensul de mers spre Piața Chibrit. Autoturismul s-a rasturnat, joi, și blocheaza prima banda de circulație pe bulevardul…

- Politistii au intocmit un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul celor trei turisti care au murit in Masivul Fagaras, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu, a declarat ca politisti de la Biroul de Investigatii Criminale…

- Principalul suspect in cazul de agresiune produs sambata dupa-amiaza intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6 al Capitalei, a fost retinut pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, au anuntat reprezentantii…

- O avarie de amploare la o conducta de apa, cu refulare masiva in carosabil, s-a produs miercuri seara, pe strada Al. Moruzzi. Politistii au aplicat devierea traficului pe strada Al. Moruzzi, intre strada Vlad Dracul si Nerva Traian. Au fost solicitate echipaje de la Rosal cu material antiderapant,…

- O avarie de amploare la o conducta de apa, cu refulare masiva in carosabil, s-a produs miercuri seara, pe strada Al. Moruzzi. Politistii au aplicat devierea traficului pe strada Al. Moruzzi, intre strada Vlad Dracul si Nerva Traian. Au fost solicitate echipaje de la Rosal cu material antiderapant,…