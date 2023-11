Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul realizat de Charlie Ottley, “Flavours of Banat and Crișana”, va putea fi vizionat de cei interesați, chiar alaturi de autor. Proiecția va fi urmata de o sesiune de intrebari și raspunsuri susținuta de Charlie Ottley și echipa sa. Miercuri, 29 noiembrie, incepand cu ora 18.00, in Sala Multifuncționala…

- De marți, 7 noiembrie, Muzeul Național al Banatului ofera amatorilor de istorie expoziția „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”. Vernisajul va avea loc marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia. Aceasta expoziție unica este realizata cu sprijinul…

- Melomanii timișoreni sunt invitați joi, 9 noiembrie, la Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, de la ora 20, la spectacolul Songs of Love and Sorrow – Retracing Bartok alaturi de Mat Maneri, Lucia Ban, Brad Jones și John Surman. La 5 ani de la reinterpretarea radicala a cantecelor culese…

- Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș va gazdui prima Conferința de la Timișoara, eveniment in cadrul caruia prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, unul dintre cei mai straluciți istorici ai noștri, și scriitorul Mihail Neamțu vor explora „marile iubiri” alaturi de public și colegi din mediul…

- Banuiesc ca nașul care a botezat viitoarea sala polivalenta timișoreana și negiroceana a capitalei Banatului „de 16.000 de locuri” a fost ex-primarul Nicolae Robu. In incapațanarea sa, Nicolae Robu a facut și-un bine orașului cand a insistat ca locul ridicarii maiastrei cladiri sa fie Timișoara și nu…

- Fantasticele peisaje salajene au ajuns pe ecranele lumii. Județul Salaj este promovat in cel mai recent sezon al serialului documentar „Flavours of Romania”, realizat de celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley. Incepand din 20 septembrie, acest material documentar este disponibil pe platforma Netflix.…

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Fundația „Oravitzan”, aduce in fața vizitatorilor o expoziție unica. „Spațiile Oravitzan” va fi vernisata joi, 14 septembrie 2023, de la ora 13:00. In continuarea evenimentului realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, de la ora 15:00, in Sala Revoluției…