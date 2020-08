Stiri pe aceeasi tema

- Fratele defunctului Emi Pian le-a transmis apropiaților, prin intermediul unui filmuleț realizat in ziua morții liderului Duduienilor, ca cei care au ceva de spus sa o faca fața in fața, iar nu prin intermediul rețelelor sociale. Mai mult, Ciprian Pian a ținut sa precizeze ca atat el, cat și frații…

- Eroare in timpul perchezițiilor de la Clanul Duduianu: polițiștii au ajuns la un coleg de-al lor, de la Serviciul de Acțiuni Speciale, in loc sa nimereasca acasa la unul dintre frații lui Emi Pian, interlopul decedat in urma scandalului de acum o saptamana. Potrivit digi24.ro , miercuri dimineața,…

- Gratian si Ciprian Duduianu, fratii interlopului Emi Pian, decedat in urma cu o saptamana intr-un conflict in sectorul 6 al Capitalei, au fost retinuti pentru 24 de ora. Fratii lui Emi Pian au fost dusi in Arestul Central, apoi transferati in arest la sectii de Politie. Cei doi sunt acuzati de tentativa…

- Frații lui Emi Pian și o ruda a interlopului, are ar fi incercat sa il ucida pe criminalul liderului clanului Duduienilor, au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile, dupa cum a decis, joi, Tribunalul București.

- Elvis Pian a ajuns la o intelegere cu Politia pentru parastasul care va fi organizat duminica, 16 august. Prin urmare, doar 35-40 de persoane vor fi prezente la eveniment pentru ca toate masurile impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus sa fie respectate. Citeste si: Fratii…

- Trei frati ai liderului interlop Emi Pian au fost saltati de mascati in acesta dimineata. Politistii din Capitala fac, miercuri, mai multe perchezitii la persoane implicate in scandalul in care a murit Pian. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti anunta ca mai multe persoane vor fi audiate.

- Familia lui Fagaraș a organizat pentru acesta un priveghi și o inmormantare cu sute de persoane, cu mancare, bautura și manele. Pentru ca Florin Salam era deja ocupat, familia lui Fagaraș l-a invitat pe Soriel Copilu de Aur, care a intreținut atmosfera toata noaptea. De asemenea, au curs dedicatii…

- Este mare scandal in jurul morții lui Emi Pian, temutul lider al clanului Duduianu. In timp ce apropiații il jelesc, alții cauta raspunsuri și vor sa afle cine l-a ucis pe celebrul interlop.