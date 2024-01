Filmul atacului liderului opoziției din Coreea de Sud, Lee Jae-myung Au aparut primele imagini de la atacul impotriva liderului opoziției din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, care a fost injunghiat in gat marti in timpul unei deplasari in orasul Busan din sud-estul tarii. In imagini se poate observa cum Lee Jae-myung statea de vorba cu reporterii la șantierul de construcție a noului aeroport Gadeokdo. La un moment dat, un agresor de sex masculin l-a atacat direct in gat, iar liderul opoziției a fost transportat la spital la doar 20 de minute dupa i ncident, ramanand conștient. Imaginile publicate arata liderul opoziției acoperindu-și rana cu o batista, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat din opoziția sud-coreeana, Lee Jae-myung, a fost injunghiat in gat in timpul unei vizite in orașul Busan, in sudul țarii, și a fost transportat la un spital universitar pentru tratament, au anunțat oficiali ai partidului. Lee, care a pierdut la limita alegerile prezidențiale…

- Liderul opozitiei sud-coreene, Lee Jae-myung, care a fost injunghiat in gat marti in timpul unei deplasari in orasul Busan din sud-estul tarii, a fost internat la terapie intensiva dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale, a anuntat partidul sau.

- Viața liderului opoziției din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, care a fost injunghiat in gat, marți, in timpul unei vizite in orașul Busan, nu e pusa in pericol, au anunțat medicii, potrivit BBC.

- Momente socante la Busan. Liderul opozitiei sud-coreene, Lee Jae-myung, a fost injunghiat in gat, marti, in timp ce vorbea cu reporterii. Politicianul a cazut la pamant, iar martorii i-au acoperit rana cu o batista. Lee era constient cand a fost transportat la spital. Agresorul a fost arestat Lee vizita…

- Șoc in Coreea de Sud. Liderul principalului partid de opozitie din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, a fost atacat marti cu un cutit in timpul unei vizite in orasul Busan din sudul tarii. Lee vizita santierul de constructie a noului aeroport Gadeokdo cand a fost lovit in partea stanga a gatului in timp…

- Șoc in Coreea de Sud. Liderul principalului partid de opozitie din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, a fost atacat marti cu un cutit in timpul unei vizite in orasul Busan din sudul tarii, potrivit unui oficial al partidului sau, citat de CNN. Lee vizita santierul de constructie a noului aeroport Gadeokdo…

- Lee Jae Myung, 59 de ani, liderului Partidul Democrat din Coreea de Sud, principalul partid de opoziție, a fost atacat marti, 2 ianuarie, cu un cutit, in timp ce vizita noul aeroport din Busan, sudul tarii, relateaza presa locala, preluata de CNN și Bild.Lee vizitas santierul noului aeroport de pe insula…

- Liderul principalului partid de opozitie din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, a fost atacat marti cu un cutit in timpul unei vizite in orasul Busan din sudul tarii, potrivit unui oficial al partidului sau, citat de CNN, scrie news.ro.Lee vizita santierul de constructie a noului aeroport Gadeokdo cand…