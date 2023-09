Festivalul Les Films de Cannes aduce anul acesta la București, cat și la Timișoara, un line-up de zile mari, care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineaști precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan și Wim Wenders. Intre 19 și 22 octombrie are loc ediția speciala Les Films de Cannes a Timișoara, dedicata contribuției cineastelor la cinematografia actuala și problematicii legate de reprezentarea de gen in meseriile conexe cinematografiei. Gender Equality in Cinema: Ediție speciala Les Films de Cannes a Timișoara face parte din programul excepțional de anul acesta de la Timișoara – Capitala…