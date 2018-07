Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 iunie – 7 iulie 2018 va avea loc cea de-a LIII-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, Republica Ceha, unde au fost selectionate sa participe doua filme romanesti: Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari – in regia lui Radu Jude (premiera mondiala…

- Operațiunea ”Interesul Național”. Gabriel Oprea și-a planificat revenirea pe scena politica aproape ca la carte. Oameni aduși sa strige numele partidului, oameni care habar n-aveau de ce erau acolo. Sau ce e ala UNPR de-l tot striga. Cateva sute chiar, majoritatea tineri, care au primit tricouri și…

- Actorul, regizorul, producatorul, scenaristul si muzicianul american Tim Robbins va primi premiul Globul de Cristal pentru intreaga cariera la cea de-a 53-a editie a Festivalului de Film de la Karlovy Vary, Cehia, potrivit hollywoodreporter.com.

- Cunoscutul actor, Johnny Depp s a nascut pe 9 iunie 1963, la Owensboro, Kentucky, SUA. Este un actor, scenarist, regizor, producator si muzician american. A castigat Globul de Aur si premiul academiei Screen Actors Guid pentru Cel Mai Bun Actor. El a iesit in evidenta in anii 1980, odata cu serialul…

- Filme populare sau raritați din perioada comunista, producții de gen, drame istorice sau de actualitate, cele șapte titluri din secțiunea Romania 100 au toate datele sa activeze nu doar nostalgia generației care a crescut cu ele, ci și curiozitatea unui public tânar, familiarizat poate doar…

- Prezentate în premiera naționala pe marele ecran, cele 12 filme din Competiția oficiala a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania iau pulsul noii generații de cineaști din întreaga lume. “Pariurile formale fac casa buna cu povești ambițioase…

- "Eu zic ca era o problema daca aveam un vot, pentru ca nu stiam cine m-a votat, dar asa sunt linistit, fara niciun vot. Cei care m-au propus au dat un exemplu foarte clar. Propunerile sunt propuneri si voturile sunt voturi. Nu trebuie sa luam drepturile membrilor de a propune, sa-i lasam liberi sa voteze…