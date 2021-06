Filme noi pe Netflix. Ce vedem în iunie 2021 Filme noi pe Netflix, iunie 2021. A venit vara, perioada concediilor, și te poți bucura de multe noutați pe cea mai populara platforma de streaming din lume. Eyes Wide Shut, Suicide Squad, The Woman in the Window, Sweet Tooth sunt doar cateva din superproducțiile noi, dar și de istorie, propuse de Netflix. Filme noi pe Netflix, iunie 2021: Elite: Sezonul 4, The A List: Sezonul 2, The Gift: Sezonul 3, Katla, Awake, Prime Time, Fatherhood, Good on paper, America: The Motion Picture, Breaking Boundaries: The Science of Our Planet, Human: The World Within, Unwind Your Mind, Eyes Wide Shut, Doctor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

