Filme de razboi care au castigat Premiul Oscar Nu ar fi insa pentru prima data in istorie cand un film despre razboi ajunge sa primeasca premiul la cea mai importanta categorie de la Premiile Oscar. In intreaga istorie, s-a mai intalnit de 16 ori ca filme ce au avut ca subiect razboiul sa primeasca acest premiu. Este destul de usor de inteles de ce, avand in vedere ca acestea contin ingrediente precum impact, empatie, actiune si speranta pentru umanitate. Privind oferta de pariuri de pe https://www.unibet.ro, observam ca 1917 are cota 1.36 sa castige premiul la categoria cel mai bun film. 1917 este la mare distanta de rivalele sale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul ''1917'' a dominat Premiile Bafta, supranumite și „Oscarurile britanice”. Pelicula a obținut șapte trofee, inclusiv pentru ''cel mai bun film'' si ''cel mai bun regizor'', relateaza Agerpres. Lungmetrajul „1917”, o poveste de supraviețuire plasata in timpul Primului Razboi Mondial, s-a…

- Drama ”Joker”, regizata de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar, acordate de Academia americana de film pe 9 februarie.”Joker” a primit 11 nominalizari la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” si…

- Productia sud-coreeana ‘Parasite’ se numara printre productiile nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, categoria la care au mai fost nominalizate productii precum ‘The Irishman’ si ‘Joker’. La categoria regina a premiilor Oscar, cea dedicata celui mai bun film, au mai fost nominalizate…

- Lungmetrajele „Ford v Ferrari” si „The Irishman” se numara intre cele noua pelicule nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2020.La aceasta categorie au fost selectate: „Ford v Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Joker”, „Little Women”, „Marriage Story”, „1917”,…

- Quentin Tarantino si Martin Scorsese sunt doi dintre cineastii nominalizati la premiile Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America, DGA) o categorie regina care nu include numele niciunei unei femei, relateaza EFE. Tarantino pentru 'Once Upon a Time... in Hollywood' si Scorsese…

- Lungmetrajele „The Irishman“, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood“, de Quentin Tarantino, si „Bombshell“, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari la premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag“ si „The Marvelous Mrs. Maisel“ sunt…

- Creste pulsul vedetelor de Hollywood, dupa ce a fost anuntata lista nominalizarilor pentru Globurile de Aur. Topul este dominat de productiile "The Irishman", "Joker", "Once upon a time in Hollywood".

- Revista Time a numit pelicula "Durere si glorie" (Pain&Glory) a lui Pedro Almodovar ca fiind cel mai bun film din 2019, calificand productia mentionata drept cea mai "stralucitoare si emotionanta" creatie a cineastului spaniol, transmite EFE marti. Publicatia a situat "Durere si glorie", film inspirat…