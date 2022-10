Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Les Films de Cannes revine anul acesta la Timișoara cu o noua selecție a filmelor de la Cannes și din cele mai importante festivaluri din lume. Cea de-a VII-a ediție a Les Films de Cannes a Timișoara va avea loc, timp de trei zile, la Cinema Victoria, incepand de azi pana duminica. Cel mai…

- Este pentru a 7-a oara cand Festivalul Les Films de Cannes aduce la Timișoara o noua selecție a filmelor de la Cannes și nu numai. Sunteți așteptați intre 28 și 30 octombrie la Cinema Victoria pentru a le vedea.

- Joi, 27 octombrie, incepand cu ora 18:00, in sala A01, Universitatea de Vest din Timișoara va invita la un un panel inedit despre cultura organizațiilor și importanța colaborarii: Brandul de angajator și construirea unui climat de inovație in organizații. Ideile care schimba lumea se gasesc in culturi…

- Clasamentul Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) pentru anul 2023 include 20 de universitați din țara, in cadrul topului ce cuprinde 1799 de universitați de elita de la nivel mondial. Majoritatea universitaților romanești incluse in ediția 2023 a clasamentului THE WUR, inclusiv…

- Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat luni, 3 octombrie, o investiție a Guvernului Romaniei pentru construirea celui mai mare camin studențesc din țara. Caminul se va construi in termen de 2 ani, iar valoarea investitiei este de 138 de milioane de lei. Noul camin studențesc va avea o capacitate…

- Astazi, 19 septembrie a.c., in jurul orei 11:08, polițiștii timișoreni au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe la Liceul I.C Bratianu din Timișoara s-ar afla o bomba. La fața locului, au ajuns, echipaje SRI, Serviciul pentru Acțiuni Speciale Timiș, polițiștii Secției 1 Urbane și…

- Operatorul de salubrizare RETIM este pornit sa intre intr-un proces de modernizare. Asta in condițiile in care societatea iși propune ca de anul viitor sa schimbe modul de colectare al deșeurilor din Timișoara și localitațile din județul Timiș din care ridica gunoaiele. Așadar, potrivit reprezentanților…

- Alianta Pentru Patrie Timiș – Dumbravita trage un semnal de alarma referitor la cum arata celebra localitate de langa Timisoara sub administratia USR. Ofilirea comunei este in… floare si cei care sunt acum la conducere trebuie sa se trezeaca, pentru ca deja a venit ultimul ceas. „Dumbravița, una dintre…