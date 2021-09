Stiri pe aceeasi tema

- Magia filmelor de animație revine in aceasta toamna in salile de cinema și pe ecranele spectatorilor din toata țara. In perioada 8-17 octombrie, cele mai noi și mai premiate titluri ale anului se vor vedea in premiera in Romania, la cea de-a 16-a ediție a Festivalul Internațional de Film de Animație…

- Aproximativ 50 de scurtmetraje din intreaga lume vor concura anul acesta pentru Trofeul Animest, potrivit news.ro. In perioada 8 - 17 octombrie, cele mai noi si mai premiate titluri ale anului vor rula, in premiera in Romania, la cea de-a 16-a editie a Festivalul International de Film de Animatie…

- In primul weekend de toamna, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, cel mai amplu eveniment din Romania dedicat exclusiv cinematografiei animate, ajunge in premiera la Timișoara. Vineri și sambata, pe 3 și 4 septembrie, filmele din cele mai populare secțiuni ale festivalului vor rula…

- Festivalul International de Film de Animatie "Animest", cel mai amplu eveniment din Romania dedicat exclusiv cinematografiei animate, va ajunge pentru prima data la Timisoara, in perioada 3-4 septembrie, cu proiectii pe marele ecran indoor si in aer liber, la Faber, centrul cultural independent dedicat…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania va incepe vineri cu o proiecție realizata simultan in 20 de orașe din Romania. In cadrul festivalului este programat și un show al unui celebru dansator, arata Mediafax. Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) se va desfașura in perioada…

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), primul mare festival din Europa Centrala și de Est, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume și cel mai mare eveniment dedicat artelor spectacolului din Romania, va prezenta, in perioada 20-29 august 2021, peste 600 de evenimente din 37 de…

- Artiști din Republica Moldova și Germania vor picta la Sibiu, incepind cu 19 iulie, la cea de a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Arta Stradala (SISAF), un eveniment unic in județ. "In urma selecției de proiecte desfașurate in lunile mai și iunie, juriul festivalului a selectat pentru aceasta…

