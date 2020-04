Filmare scandaloasă: Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, se plimbă cu bicicleta, alături de iubită, în parcul IOR, închis pentru cetățeni O bucureșteanca a postat pe Facebook doua filmulețe care il arata pe edilul S3 plimbandu-se nestingherit prin parcul IOR. ”Nu eu am dat ordonanța militara”, susține femeia ca i-a raspuns Negoița cand l-a intrebat de ce incalca legea valabila pe perioada starii e urgența.Libertatea a incercat, atat la telefon, cat și prin intermediul mesajelor sa ia legatura cu edilul, dar apelurile au ramas fara raspuns. Nici Poliția Locala a sectorului nu a fost prea receptiva. Cand a auzit despre ce e vorba, dispecerul i-a inchis reporterului telefonul in nas. Bucureșteanca Lilia Stana a publicat pe rețeaua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu reacționeaza dur dupa Ordonanta militara nr. 8 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial. Ea face trimitere la Articolul 3, alin (1) din Ordonanța și susține intr-o postare pe Facebook ca masura este „exagerata, cel…

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Varujan Vosganian a criticat prevederile Ordonanței militare 7 prin care s-a decis reluarea zborurilor cu muncitori sezonieri din Romania spre Germania, in prima faza, și se negociaza Italia. O slugarnicie ridicata la rang de lege, spune Vosganian,…

- Poliția Romana introduce o nuanța importanta intr-un raspuns la o intrebare ce a trecut prin mintea multor romani in aceste zile in care Ordonanța militara nr.3 restricționeaza circulația populației.Persoanele care doresc sa-și aduca la ei acasa parinții sau bunicii in varsta de peste 65 de ani din…

- Primarul orasului Pucioasa, jud. Dambovita, Constantin Ana, este de parere ca Ordonanta militara 4, emisa duminica, 29 martie, de MAI, nu poate fi dusa la indeplinire, din lipsa de fonduri. Edilul s-a referit strict la obligativitatea de a pune dezinfectant la toate intrarile in blocuri.

- Ioan Arion, preotul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Boldești Scaeni (județul Prahova), a postat un mesaj controversat pe contul sau de Facebook, imediat dupa ce ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat o noua serie de masuri drastice in Romania. CORONAVIRUS. MAI, ordonanța militara:…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a declarat marți seara, intr-o conferința de presa, ca prin ordonanța militara s-a decis: „Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, activitati organizate de restaurante, hoteluri, cafenele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a declarat marți seara, intr-o conferința de presa, ca prin ordonanța militara s-a decis:„Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, activitati organizate de restaurante, hoteluri,…