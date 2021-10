Stiri pe aceeasi tema

- Programul Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași – FILIT 2021 a fost publicat. Invitați din țara și strainatate vor participa anul acesta, in perioada 20-24 octombrie, la cele aproape o suta de evenimente din cadrul festivalului. Ediția FILIT 2021 propune tipuri de evenimente deja…

- Consiliul Local al Municipiului Iasi se va intruni in sedinta ordinara luni, 4 octombrie, pentru a aproba, printre altele, incheierea unui acord de parteneriat intre Muzeul Național al Literaturii Romane Iași și Municipiul Iași in vederea organizarii Festivalului Internațional de Literatura și Traducere…

- Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT) lanseaza apelul de inscriere in cadrul proiectului cultural Atelierele FILIT pentru traducatori, o initiativa a Muzeului National al Literaturii Romane Iasi de a sprijini cooperarea culturala, promovarea patrimoniului și creatia contemporana…

- Organizația Aspire Teachers desfașoara o caravana in zona Moldovei (Galați și Bacau) pentru a se intalni cu cadre didicatice cu scopul de a promova formarea de calitate a invațatorilor și profesorilor din Romania prin activitați aplicate de pregatire cu o curricula multidisciplinara, cu practici pedagogice…