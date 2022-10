Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al X-lea capitol al Festivalului International de de Literatura si Traducere (FILIT) de la Iasi s-a incheiat duminica, la Teatrul National „Vasile Alecsandri". Seara FILIT a fost compusa din trei momente: decernarea Premiului Institutului Cultural Roman pentru cea mai buna traducere a unei carti…

- Premiul Institutului Cultural Roman pentru cea mai buna traducere a unei carti din literatura romana a fost acordat traducatoarelor Marian Ochoa de Eribe si Eta Hrubaru pentru traducerea in limba spaniola a volumului "Antologie de poezie" de Mircea Cartarescu, aparut la Editorial Impedimenta, Spania.…

- The Romanian Cultural Institute awarded the prize for the best translation of a book from Romanian literature to translators Marian Ochoa de Eribe and Eta Hrubaru for the Spanish translation of the volume "Anthology of Poetry" by Mircea Cartarescu, published at Editorial Impedimenta, Spain. Fii…

- Festivalul Internațional de Literatura și Traducere de la Iași – FILIT, ediția a 10-a, s-a incheiat, aseara, cu dezbaterea pe tema „Filosofie și literatura in vreme de razboi”, susținuta de scriitorii Andrei Pleșu și Alexandru Calinescu și moderata de jurnalista Mirela Nagaț. Anterior, pe scena Teatrului…

- Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT a publicat a doua lista de nume ale invitatilor prezenti la eveniment in perioada 19-23 octombrie 2022. Alaturi de scriitori, traducatori si artisti, alti 96 de profesionisti cunoscuti din industria literara si artistica din Finlanda,…

- Scriitorul si eseistul roman Mircea Cartarescu a castigat Premiul FIL de Literatura in Limbi Romanice, editia 2022, a anuntat luni in Mexic Antonio Saez Delgado, purtator de cuvant al juriului, transmite agentia EFE. Cartarescu a fost ales dintre 80 de candidaturi in sapte limbi ''pentru proza sa…