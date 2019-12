Filipine - Zeci de mii de persoane evacuate în aşteptarea taifunului Kammuri Zeci de mii de persoane au fost evacuate in Filipine in zonele amenintate de taifunul Kammuri, asteptat sa loveasca in noaptea de luni spre marti, care ameninta desfasurarea Jocurilor Asiei de Sud-Est, in regiunea capitalei Manila, informeaza AFP. Potrivit prognozelor, furtuna, care va lovi mai intai extremitatea sud-estica a Luzonului, cea mai mare insula din arhipelag, va genera precipitatii intense si rafale de 185 de kilometri pe ora. Taifunul ar urma apoi sa treaca prin apropiere de Manila, capitala Filipinelor, cu o populatie de 13 milioane de locuitori, unde se deruleaza mai multe competitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

