- Liderul regiunii separatiste pro-ruse Donetk din estul Ucrainei, Alexander Zaharcenko, a fost ucis vineri intr-o explozie la o cafenea din capitala regiunii, a anuntat Interfax, care a citat o sursa din cadrul administratiei separatiste, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. "Liderul…

- Un om a a murit si alti peste 30 au fost raniti in explozia unei bombe in timpul ceremoniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a infiintarii orasului Isulan, in sudul Filipinelor, au anuntat...

- Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite intr-o explozie puternica provocata de un kamikaze la aeroportul din Kabul, tocmai cand vicepreședintele afgan Abdul Rashid Dostum s-a intors in țara dupa un an de exil in Turcia, relateaza Reuters. Generalul Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat.

- Aproximativ 100 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare critica, in urma atentatului produs sambata in timpul unui discurs rostit de noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Pentru moment, atacul nu a fost revendicat, potrivit Reuters. Pe de alta parte, talibanii au anuntat duminica ca nu vor prelungi armistitiul de trei zile instituit la sfarsitul acestei saptamani, ce acopera sarbatoarea Eid, care marcheaza sfarsitul postului Ramadanului, si ca intentioneaza…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- rei persoane au fost ranite joi, dintre care doua grav, intr-o explozie la o uzina de materiale de izolare clasata Seveso, in Yonne, a anuntat prefectura, relateaza Reuters. ”O explozie a avit loc astazi (joi), la ora (locala 10.42 (11.42, ora Romaniei), in sediul societatii Soprema, la Saint-Julien-du-Sault,…