Filipine: Seism cu magnitudinea 5,6 în sudul arhipelagului Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs vineri in provincia Sarangani de pe insula Mindanao, in sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul filipinez de vulcanologie si seismologie, relateaza Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 18:22, la o distanta de 28 de kilometri sud-est de localitatea Glan, la o adancime de 63 de kilometri, potrivit institutului. Cutremurul, de origine tectonica, nu a provocat pagube, a precizat institutia mentionata. Seismul a fost resimtit totodata in localitatile General Santos, Kidapawan, Koronadal si Zamboanga de pe insula Mindanao. Arhipelagul filipinez… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

