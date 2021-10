Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul furtunii tropicale Kompasu care a lovit Filipine a crescut la 13 morti si noua disparuti, a anuntat miercuri guvernul de la Manila, relateaza Xinhua. Consiliul National pentru Reducerea si Gestionarea Riscurilor de Dezastre a declarat ca majoritatea deceselor au fost cauzate de alunecarile…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si alte 11 au fost date disparute in Filipine dupa trecerea unui puternic taifun insotit de precipitatii abundente care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat marti autoritatile filipineze, relateaza AFP. Ploile torentiale s-au abatut luni…

- Bilantul victimelor în urma naufragiului unei ambarcatiuni improvizate pe fluviul Congo la începutul acestei saptamâni se ridica la peste 100 de morti si persoane date disparute, relateaza sâmbata AFP, citând autoritati locale din Republica Democrata Congo (RDC), informeaza…

- Bilantul victimelor in urma naufragiului pe fluviul Congo al unor pirogi, ambarcațiuni rudimentare construite prin scobirea sau cioplirea unui trunchi de copac, se ridica la peste 100 de morti si persoane date disparute, relateaza sambata, 9 octombrie, agenția France Presse, preluata de Agerpres . Ambarcațiunea…

- Bilantul victimelor in urma naufragiului unei ambarcatiuni improvizate pe fluviul Congo la inceputul acestei saptamani se ridica la peste 100 de morti si persoane date disparute, relateaza sambata AFP, citand autoritati locale din Republica Democrata Congo (RDC). Cincizeci si unu de trupuri au fost…

- O acumulare de gaze a dus la o explozie intr-un bloc de 9 etaje din orașul Noginsk, situat la 50 de kilometri de Moscova, care s-a soldat cu moartea a doua persoane, un barbat și o femeie, și ranirea a cel puțin 14 persoane, relateaza Associated Press . In jur de 30 de apartamente au fost avariate,…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 150 au fost date disparute in urma viiturilor care au lovit joi dimineata provincia Nouristan din nord-estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP si Reuters. "Aproximativ 40 de persoane au murit noaptea trecuta in urma viiturilor"…

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite in urma unor accidente provocate in Filipine de ploile torentiale musonice si de vantul puternic, au anuntat autoritatile duminica, relateaza AFP. Aproximativ 25.000 de persoane au fost, de asemenea, stramutate in urma inundatiilor…