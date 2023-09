Filip Jianu este principalul favorit al turneului ITF cu premii de 15.000 de dolari de la Arad

Stiri pe aceeasi tema

Daca Aradul nu a mai organizat un turneu internațional de tenis din 2019, iar in acest an a dat fetele pe baieți (24 septembrie –... Oana Simion, tenismena legitimata la CS Sportsin Arad, a caștigat proba de dublu a turneului cu premii de 25.000 de dolari din Bistrița

- Jucatoarea romana de tenis Anca Alexia Todoni s-a calificat in finala turneului ITF de la Bistrita, Trofeul ''Ion Tiriac'', dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, in timp ce Ilinca Dalina Amariei si Georgia Andreea Craciun au pierdut meciurile de sambata din semifinale, potrivit Agerpres.Todoni,…

- Sapte jucatoare romane s-au calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bistrita, Trofeul ''Ion Tiriac'', dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Dupa ce Stefania Bojica a debutat cu o victorie marti, alte sase romance au castigat miercuri: Andreea Prisacariu (a treia favorita), Ilinca…

- Roberto Mancini, 58 de ani, a renunțat astazi la postul de selecționer al Italiei, cu care cucerise titlul continental in 2021. Ar putea fi inlocuit de Luciano Spalletti, plecate de la Napoli dupa ce a caștigat Serie A. O zi memorabila, 11 iulie 2021. Pe Wembley, Italia devenea din nou campioana Europei,…

- Pretul actiunilor WeWork s-a apropiat miercuri de zero, dupa avertismentul companiei ca ar putea intra in faliment, intr-o inversare uluitoare a averii pentru o companie care a fost odinioara evaluata in mod privat la 47 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Compania sustinuta de SoftBank a fost…

Tenismenii romani Filip Jianu, al doilea favorit, si Marius Copil, favoritul 3, s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bacau,... Marius Copil a coborat la nivelul turneelor ITF. Aradeanul evolueaza la o competiție cu premii de 25.000 de dolari din Bacau

- Turneul ATP Challenger 100 – Concord Iași Open, dotat cu premii totale de 118.000 de euro, și-a desemnat, sambata, finaliștii. In finala probei de simplu vor juca spaniolul Bernabe Zapata Miralles, principalul favorit al turneului de la Iași, și francezul Hugo Gaston, al șaselea pe lista capilor de…