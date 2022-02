Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al DIICOT Iasi, pentru alte 9 persoane, acuzate de aceleasi infractiuni, procurorii au dispus masura controlului judiciar pentru 60 zile.Procurorii au efectuat, miercuri, in acest dosar, 22 perchezitii domiciliare in Iasi, Neamt si Bacau.„In cauza s-a retinut faptul ca, incepand…

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 ore de procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzate ca au facut parte dintr-o grupare de criminalitate organizata care a sustras utilaje agricole si autoturisme din Franta si Italia. Potrivit unui comunicat al DIICOT Iasi remis, joi, AGERPRES, pentru alte 9 persoane,…

- ■ o fetita a fost omorita in Italia, impreuna cu mama ■ autor a fost fiul femeii, fratele vitreg al copilei ■ ucigasul a transat corpurile, le-a pus in genti si le-a aruncat intr-un riu ■ ramasitele mamei au fost gasite, iar o parte din cele ale minorei au fost eliberate de ape abia acum […] Articolul…

- DIICOT a destructurat o rețea care acționa din 2017 in județele Iași, Neamț și Bacau, unde vindea utilaje agricole și autoturisme furate din Italia sau Franța, falsificandu-le actele de proveniența. Prejudiciul a fost estimat la 1,5 milioane de euro, patru persoane au fost reținute și 9 au fost puse…

- ■ tot mai multe limuzine sustrase din tarile Uniunii Europene ajung in Neamt ■ ele sunt evaluate la zeci de mii de euro ■ ultima pe lista este un Porsche ■ Intr-un scurt interval de timp, politistii din Neamt au dat de urma urma unor masini de lux, care figurau ca sustrase din diverse tari […] Articolul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Investigații Criminale au efectuat un numar de 46 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Dambovița și Argeș,…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut, marti, 46 de perchezitii in Dambovita si Arges pentru destructurarea unei grupari specializate in furturi din TIR-uri, comise in Germania, Franta si Austria, prejudiciul fiind de aproximativ 1,3 milioane de euro. Bunurile furate – televizoare, anvelope, biciclete,…

